Неизвестный напал с ножом на прохожих в Москве

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Москва, 30 сентября. Полицейские столицы разыскивают неизвестного, который напал с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы. В результате нападения пострадали два человека.

Инцидент произошел в четверг около 22 часов вечера, сообщает ТАСС. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина предметом, похожим на нож, он нанес удары двум молодым людям.

Пострадавшие госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется поиск злоумышленника.