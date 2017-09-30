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Происшествия
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Москве
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Москве
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    Неизвестный напал с ножом на прохожих в Москве

    10:24  30 Сентября 2017
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    Неизвестный напал с ножом на прохожих в Москве

    Москва, 30 сентября. Полицейские столицы разыскивают неизвестного, который напал с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы. В результате нападения пострадали два человека.

    Инцидент произошел в четверг около 22 часов вечера, сообщает ТАСС. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина предметом, похожим на нож, он нанес удары двум молодым людям.

    Пострадавшие госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется поиск злоумышленника.

    Автор: Алексей Громов
    #нападение #москва #происшествие
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