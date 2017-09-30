Собянин пригласил юных горожан на «Субботы московского школьника»

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Москва, 30 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин пригласил учащихся посетить мероприятия в рамках проекта «Субботы московского школьника».

Глава города опубликовал приглашение на своей странице в Twitter.

Приглашаем на "Субботы московского школьника" - проект @EducationDep для тех, кто хочет все знать https://t.co/fGEtSADenT — Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 29, 2017



На указанном в сообщении сайте представлена информация о событиях, которые ждут школьников и их родителей в рамках проекта. Также там анонсирован конкурс «Суббота московского школьника», который стартует в октябре. Победители смогут выступить в прямом эфире городского селектора Департамента образования Москвы из кабинета министра с рассказом о посещении любого мероприятия проекта.