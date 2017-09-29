Грабившая ювелиров банда в Подмосковье приговорена к колонии строгого режима

В Избранное

Москва, 29 сентября. Московский областной суд признал виновными банду грабителей, которые совершали регулярные налеты на ювелирные лавки и ломбарды в Подмосковье.

На скамье подсудимых оказались жители Владимирской и Калужской областей Юрий Михай, Владимир Михай, Иван Морозов и Эдуард Кнапек. Все они обвиняются в бандитизме, разбое и незаконном обороте оружия.

Следствие установило, что в 2015 году налетчики похитили 3,5 млн рублей, ограбив ломбард и ювелирный салон в Балашихе. Еще 6,7 млн рублей преступники вынесли из ювелирного салона в Щелково.