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Грабившая ювелиров банда в Подмосковье приговорена к колонии строгого режима
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    Грабившая ювелиров банда в Подмосковье приговорена к колонии строгого режима

    21:13  29 Сентября 2017
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    Грабившая ювелиров банда в Подмосковье приговорена к колонии строгого режима

    Москва, 29 сентября. Московский областной суд признал виновными банду грабителей, которые совершали регулярные налеты на ювелирные лавки и ломбарды в Подмосковье.

    На скамье подсудимых оказались жители Владимирской и Калужской областей Юрий Михай, Владимир Михай, Иван Морозов и Эдуард Кнапек. Все они обвиняются в бандитизме, разбое и незаконном обороте оружия.

    Грабившая ювелиров банда в Подмосковье приговорена к колонии строгого режима

    Следствие установило, что в 2015 году налетчики похитили 3,5 млн рублей, ограбив ломбард и ювелирный салон в Балашихе. Еще 6,7 млн рублей преступники вынесли из ювелирного салона в Щелково.

    «Суд приговорил Юрия Михая к 11 годам лишения свободы, Владимира Михая, Ивана Морозова и Эдуарда Кнапека –  к 10 годам лишения свободы каждого. Отбывать назначенное наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима», — сообщает прокуратура Московской области.

    Автор: Геннадий Плющев
    #суд #подмосковье #приговор #грабители #ювелирные лавки
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