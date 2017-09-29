Два человека погибли при пожаре на железнодорожной станции в Москве

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Москва, 29 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух человек в российской столице. Об этом сообщили в пятницу представители городского управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе Киевского вокзала. Согласно предварительным данным, на железнодорожной станции «Москва-Сортировочная-Киевская» был зафиксирован пожар в стоявшем на запасном пути вагоне.

«При возгорании в бесхозном вагоне… погибли двое бездомных», — пояснил источник РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что один человек погиб во время пожара на складе в Подмосковье.