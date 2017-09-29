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Московский Кремль переходит на зимний режим работы
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    Московский Кремль переходит на зимний режим работы

    21:13  29 Сентября 2017
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    Московский Кремль переходит на зимний режим работы

    Москва, 29 сентября. С 1 октября Московский Кремль переходит на зимний режим работы и будет закрываться на час раньше. Об этом сообщает Центре по связям с прессой и общественностью Федеральная служба охраны России.

    «В связи с переходом на зимний туристический сезон с 1 октября 2017 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 10:00 до 17:00», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также напомнили, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посещений. Данный график работы будет действовать до 14 мая. Стоит отметить, что в летний туристический сезон гости и жители столицы могут посещать Кремль с 9:30 до 18:00.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #кремль #зимнее время #график работы
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