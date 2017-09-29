Жителей Москвы попросили сообщать о резких изменениях цен в такси

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Москва, 29 сентября. Власти российской столицы попросили местных жителей сообщать в контакт-центр «Московский транспорт» о резких изменениях цен на проезд в такси. Об этом проинформировали представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Просим пассажиров обращаться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 495 539–54–54. В обращении необходимо указать начальный и конечный пункт маршрута, время поездки и оператора такси», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о сбое на южном отрезке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.