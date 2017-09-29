Три сотни бахчевых развалов перестанут торговать арбузами в Москве 1 октября

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Москва 29 сентября. Почти 300 бахчевых развалов в Москве официально прекратят торговлю арбузами и дынями 1 октября. Официальная торговля арбузами и дынями ведется до конца сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Уже в понедельник, 1 октября предпринимателям предстоит разобрать временные конструкции и вывезти их на хранение до следующего сезона. В пресс-службе подчеркнули, что все неразобранные торговые точки будут демонтированы в административном порядке.

Больше всего бахчевых развалов было установлено на юго-востоке и юге города — 63 и 57 соответственно.

Отмечается, что порой предприниматели ведут торговлю без разрещения в неустановленных местах. В связи с этим москвичей призвали сообщать о незаконных бахчевых развалах в управу своего района или на горячую линию Госинспекции по недвижимости.

