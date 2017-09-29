Губернатор Подмосковья присвоил почетные звания выдающимся жителям региона

Москва, 29 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание почетного гражданина выдающимся жителям региона. Награждение приурочено к празднованию Дня Московской области.

Чести стать почетным гражданином Подмосковья были удостоены вдова первого в истории космонавта — Валентина Гагарина, худрук областной филармонии Максим Дунаевский, спасатель Иван Медведев и другие известные деятели.

«По традиции мы вручаем государственные награды и награды Московской области тем, кто достиг результатов на своем рабочем месте, в экономике, науке, социальной сфере, тем, кто проявляет мужество в службе и экстремальных ситуациях», — цитирует Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».