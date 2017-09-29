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Мэр Москвы открыл на ВДНХ обновленный макет города
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    Мэр Москвы открыл на ВДНХ обновленный макет города

    17:42  29 Сентября 2017
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    Мэр Москвы открыл на ВДНХ обновленный макет города

    Москва, 29 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл макет города на ВДНХ, где проводится второй этап реставрационных работ, которые завершатся в конце следующего года. В ходе реконструкции будут отреставрированы исторические павильоны.

    Во время первого этапа на ВДНХ были проведены аварийные работы и открыты несколько павильонов. Еще 37 исторических павильонов, а также инженерные сети будут отреставрированы в ходе второй волны.

    Собянин посетил ВДНХ и открыл обновленный архитектурный макет города на Сиреневой аллее ВДНХ. Его площадь после расширения составит 925 кв. метров, сообщает АиФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #москва #собянин #вднх
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