Мэр Москвы открыл на ВДНХ обновленный макет города

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Москва, 29 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл макет города на ВДНХ, где проводится второй этап реставрационных работ, которые завершатся в конце следующего года. В ходе реконструкции будут отреставрированы исторические павильоны.

Во время первого этапа на ВДНХ были проведены аварийные работы и открыты несколько павильонов. Еще 37 исторических павильонов, а также инженерные сети будут отреставрированы в ходе второй волны.

Собянин посетил ВДНХ и открыл обновленный архитектурный макет города на Сиреневой аллее ВДНХ. Его площадь после расширения составит 925 кв. метров, сообщает АиФ.