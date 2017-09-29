Более 36 тысяч москвичей переселят по программе реновации до конца 2019 года

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Москва, 29 сентября. До конца 2019 года жителям 158 домов, которые были включены в программу реновации, предоставят 14 тысяч новых квартир. Об этом заявил в пятницу заместитель московского мэра по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

«В 59 новых домах переселенцам из сносимых пятиэтажек будет предоставлено более 14 тысяч квартир. Это позволит переселить более 36 тысяч человек», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал телеканал «360», мэрия Москвы утвердила список первых площадок для строительства домов по программе реновации.