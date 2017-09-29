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Новости Сирии
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Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения на офис Lenta.ru
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    Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения на офис Lenta.ru

    16:12  29 Сентября 2017
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    Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения на офис Lenta.ru

    Москва, 29 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на офис интернет-издания Lenta.ru, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

    Инцидент произошел в ночь на пятницу. Неизвестные разбили окна в здании, расположенном на Варшавском шоссе. Они также нарисовали на стенах редакции нацистскую символику и забросили туда коктейль Молотова.

    В данный момент полиция устанавливает личности причастных к происшествию. К счастью, при нападении на офис Lenta.ru никто не пострадал, сообщает «Свободная пресса».

    Автор: Дима Оленин
    #lenta.ru
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