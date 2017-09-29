Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения на офис Lenta.ru

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Москва, 29 сентября. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на офис интернет-издания Lenta.ru, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Неизвестные разбили окна в здании, расположенном на Варшавском шоссе. Они также нарисовали на стенах редакции нацистскую символику и забросили туда коктейль Молотова.

В данный момент полиция устанавливает личности причастных к происшествию. К счастью, при нападении на офис Lenta.ru никто не пострадал, сообщает «Свободная пресса».