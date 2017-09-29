ДТП в подмосковном Щелково унесло жизнь человека

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Щелково, 29 сентября. В результате столкновения двух автомобилей на Заречной улице в подмосковном городе Щелково погиб человек. Еще один пострадал.

О смертельном ДТП с участием двух транспортных средств в пятницу сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Telegram-канал регионального Минтранса. По предварительным данным, в результате столкновения один человек погиб и один пострадал. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Добавим, ранее на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области столкнулись фура и «Газель». Грузовик буквально придавил дорожного рабочего, получившего серьезные травмы.