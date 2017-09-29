В Москве отменят левый поворот с улицы 6-я Радиальная на проезд Кошкина

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Москва, 29 сентября. В Москве 10 октября будет отменен левый поворот с улицы 6-я Радиальная на проезд Кошкина. Об изменении схемы дорожного движения на перекрестке улиц Липецкая и 6-я Радиальная информирует пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Данное мероприятие позволит увеличить время горения правоповоротной секции на перекрестке ул. Липецкая — 6-я Радиальная, что существенно улучшит дорожно-транспортную ситуацию на указанном пересечении», — отметили в ЦОДД.

Как передает «Вечерняя Москва», автомобилистов просят быть внимательнее при движении по данному участку и следовать указаниям дорожных знаков.

Добавим, ранее в Подмосковье запустили автомобильное движение по двум новым путепроводам у платформы «Водники» в Долгопрудном и у платформы «Нахабино» в Красногорске.