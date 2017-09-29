Очередь за новым iPhone 8 выстроилась в Москве

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Москва, 29 сентября. В России стартовали продажи нового смартфона компании Apple. По словам очевидцев, перед началом продаж возле ГУМа выстроилась огромная очередь из желающих приобрести iPhone 8.

В универмаге в связи с началом продаж запланированы различные мероприятия. Так, 29 октября в Apple Shop пройдет мастер-класс «фэшн-фотографа» Арсения Джабиева, который расскажет, как делать красивые фото с помощью iPhone. Кроме того, 1 октября ожидается выступление телеведущего Дмитрия Игнатова, который расскажет об использовании Apple Watch.

В данный момент новый смартфон Apple доступен сразу в трех цветах: черный, серебряный, розовый. Стоимость самого дешевого iPhone составляет 57 тысяч рублей.