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Очередь за новым iPhone 8 выстроилась в Москве
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    Очередь за новым iPhone 8 выстроилась в Москве

    15:30  29 Сентября 2017
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    Очередь за новым iPhone 8 выстроилась в Москве

    Москва, 29 сентября. В России стартовали продажи нового смартфона компании Apple. По словам очевидцев, перед началом продаж возле ГУМа выстроилась огромная очередь из желающих приобрести iPhone 8.

    В универмаге в связи с началом продаж запланированы различные мероприятия. Так, 29 октября в Apple Shop пройдет мастер-класс «фэшн-фотографа» Арсения Джабиева, который расскажет, как делать красивые фото с помощью iPhone. Кроме того, 1 октября ожидается выступление телеведущего Дмитрия Игнатова, который расскажет об использовании Apple Watch.

    В данный момент новый смартфон Apple доступен сразу в трех цветах: черный, серебряный, розовый. Стоимость самого дешевого iPhone составляет 57 тысяч рублей.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #iphone x
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