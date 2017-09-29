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Девочка разбилась, пытаясь сбежать из дома в Подмосковье
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    Девочка разбилась, пытаясь сбежать из дома в Подмосковье

    15:02  29 Сентября 2017
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    Девочка разбилась, пытаясь сбежать из дома в Подмосковье

    Москва, 29 сентября. Полицейскими Московской области был обнаружен труп 14‐летней девочки, которая пыталась убежать из дома, связав канат из простыней.

    Инцидент произошел 28 сентября. Тело подростка было найдено в поселке Ржавки Солнечногорского района Подмосковья, сообщает Телеканал 360. Девочка неоднократно пыталась уйти из дома. Чтобы пресечь попытки дочери сбежать, мать заперла ее в квартире и не оставила ключи. Несовершеннолетняя связала канат из простыней и решила спуститься с четвертого этажа. Во время спуска девочка сорвалась и упала.

    От полученных травм она скончалась на месте. Рядом с погибшей были обнаружены две сумки с личными вещами. Проводится проверка.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #происшествие #жертва
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