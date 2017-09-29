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Общество
Открыто движение по новым путепроводам в Долгопрудном и Красногорске
Общество
Открыто движение по новым путепроводам в Долгопрудном и Красногорске
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    Открыто движение по новым путепроводам в Долгопрудном и Красногорске

    14:42  29 Сентября 2017
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    Открыто движение по новым путепроводам в Долгопрудном и Красногорске

    Москва, 29 сентября. Запущено автомобильное движение по двум новым путепроводам в Подмосковье: у платформы «Водники» в Долгопрудном и у платформы «Нахабино» в Красногорске.

    Об открытии путепровода у платформы «Нахабино» в Красногорске сегодня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в «ВКонтакте». Планируется, что ежедневно здесь будут проезжать 12 500 автомобилей. Движение запустили раньше срока, отметил губернатор в своей публикации.

    «Раньше железнодорожный переезд был проблемой для жителей и гостей Долгопрудного. Надеюсь, теперь вы забудете о пробках», — написал губернатор.

    Путепровод длиной в 313 метров обеспечит удобное сообщение с Дмитровским шоссе и микрорайоном «Новые Водники» с расчетной скоростью 80 км/ч. Ранее в пиковые часы переезд открывался для машин в общей сложности только на 40 минут, что создавало многочасовые пробки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

     

     

    Также сегодня было открыто движение по путепроводу у платформы «Нахабино» в Красногорске. Открытие путепровода значительно повысит пропускную способность дороги «ММК – Павловская Слобода – Нахабино». На объекте предусмотрено строительство 5 съездов для доступа с прилегающих улиц. Планируемая пропускная способность 389-метрового путепровода – 12,5 тысяч автомобилей в сутки, расчетная скорость движения — 70 км/ч.

    Объекты построены в рамках реализации программы развития Московского транспортного узла на средства из федерального бюджета и регионального дорожного фонда.

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    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #дороги #воробьев #путепровод
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