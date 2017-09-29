Украинец и белорус по подложным документам купили чердак в центре Москвы

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Москва, 29 сентября. Гражданин Украины и гражданин Белоруссии задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.

28 сентября на востоке Москвы задержаны 43-летний гражданин Украины и его ровесник из Белоруссии по подозрению в мошенничестве. Как установило следствие, подельники купили чердачное помещение в жилом доме в центре столицы незаконно. Мужчины предоставили в Росреестр подложные документы на право собственности на квартиру, расположенную на мансардном этаже здания.

Ущерб Департаменту имущества г. Москвы определен в размере общей кадастровой стоимости объекта в 53 млн. рублей.

Подозреваемые признались в совершенном преступлении. До суда мужчин отпустили под подписку о невыезде.