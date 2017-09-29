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Ревнивый москвич избил 16-летнего соперника
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    Ревнивый москвич избил 16-летнего соперника

    14:41  29 Сентября 2017
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    Ревнивый москвич избил 16-летнего соперника

    Москва, 29 сентября. Неработающий москвич на почве ревности сильно избил 16-летнего подростка. Злоумышленника поймали и предъявили обвинение. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 28 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что учащегося 1-го курса ГБПОУ техникума сервиса и туризма привезли в больницу с побоями. Врачи зафиксировали у подростка черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

    Стражи порядка выяснили, что днем на молодого человека напал неизвестный и сильно его избил. По подозрению в преступлении был задержан 19-летний москвич. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #побои
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