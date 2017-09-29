Ревнивый москвич избил 16-летнего соперника

В Избранное

Москва, 29 сентября. Неработающий москвич на почве ревности сильно избил 16-летнего подростка. Злоумышленника поймали и предъявили обвинение.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 28 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что учащегося 1-го курса ГБПОУ техникума сервиса и туризма привезли в больницу с побоями. Врачи зафиксировали у подростка черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Стражи порядка выяснили, что днем на молодого человека напал неизвестный и сильно его избил. По подозрению в преступлении был задержан 19-летний москвич. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».