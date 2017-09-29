Экспериментальные знаки-флажки установили на улицах Москвы

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Москва, 29 сентября. На трех улицах Москвы установили специальные дорожные знаки со смещенными креплениями, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Николай Чередниченко.

«ЦОДД в качестве эксперимента установил дорожные знаки со смещенными креплениями», — констатировал Чередниченко.

По его словам, всего были установлены 30 новых дорожных знаков. Их можно увидеть на Тимура Фрунзе и Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках.

Представитель ЦОДД также пояснил, что знаки-флажки призваны решить вопрос с дискомфортом на московских улицах, который иногда испытывают пешеходы, передает «Известия».