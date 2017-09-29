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Экспериментальные знаки-флажки установили на улицах Москвы
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    Экспериментальные знаки-флажки установили на улицах Москвы

    14:21  29 Сентября 2017
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    Экспериментальные знаки-флажки установили на улицах Москвы

    Москва, 29 сентября. На трех улицах Москвы установили специальные дорожные знаки со смещенными креплениями, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Николай Чередниченко.

    «ЦОДД в качестве эксперимента установил дорожные знаки со смещенными креплениями», — констатировал Чередниченко.

    По его словам, всего были установлены 30 новых дорожных знаков. Их можно увидеть на Тимура Фрунзе и Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках.

    Экспериментальные знаки-флажки установили на улицах Москвы

    Представитель ЦОДД также пояснил, что знаки-флажки призваны решить вопрос с дискомфортом на московских улицах, который иногда испытывают пешеходы, передает «Известия».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #знаки #цодд
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