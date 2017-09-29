На директора московского театра завели уголовное дело за растрату

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Москва, 29 сентября. Правоохранительные органы завели уголовное дело на директора «Московского драматического Театр на Перовской» за растрату в июне 2015 года, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Директор московского театра Андрей П. в 2015 году заключил контракт на оказание услуг по изготовлению декораций и костюмов в рамках выполнения государственного задания с привлечением субподрядчиков. По данным следствия, подозреваемый ввел в заблуждение подрядчика о законности сделки.

Он подписал необходимые бумаги, удостоверив получение по контракту всех услуг на сумму 600.000 рублей. Правоохранительные органы Москвы взяли с директора театра обязательство по явке. Расследование продолжается.

