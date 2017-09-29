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Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 30 сентября
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    «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 30 сентября

    13:52  29 Сентября 2017
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    «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 30 сентября

    Москва, 29 сентября. «Желтый» уровень погодной опасности сохранится в столичном регионе в субботу, 30 сентября.

    Как сообщает Гидрометцентр России в связи с риском возникновения пожаров, третьи сутки подряд в Москве сохраняется «желтый» уровень опасности. Это связано с сухой погодой, которая способствует возникновению и распространению пожаров. Всего существует пять уровней погодной опасности.

    Такое же предупреждение действует для Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей.

    В Москве в субботу будет облачно, местами возможны дожди. Ночью температура воздуха опустится до пяти-семи градусов, днем поднимется до 10 градусов тепла, ветер северный 5-10 м/с, давление в норме – 758 мм рт. ст.

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    Автор: Алексей Громов
    #погода #москва
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