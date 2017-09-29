«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 30 сентября

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Москва, 29 сентября. «Желтый» уровень погодной опасности сохранится в столичном регионе в субботу, 30 сентября.

Как сообщает Гидрометцентр России в связи с риском возникновения пожаров, третьи сутки подряд в Москве сохраняется «желтый» уровень опасности. Это связано с сухой погодой, которая способствует возникновению и распространению пожаров. Всего существует пять уровней погодной опасности.

Такое же предупреждение действует для Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей.

В Москве в субботу будет облачно, местами возможны дожди. Ночью температура воздуха опустится до пяти-семи градусов, днем поднимется до 10 градусов тепла, ветер северный 5-10 м/с, давление в норме – 758 мм рт. ст.