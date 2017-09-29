Гражданка Украины организовала бордель в Москве

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Москва, 29 сентября. Полиция Москвы обнаружила бордель, организованный гражданкой Украины.

Как стало известно ФАН, 27 сентября в ходе проверки квартиры по улице Профсоюзной правоохранители установили, что в ней действительно был организован притон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Накануне полиция задержала хозяйку борделя, которой оказалась уроженка Киева 1977 года рождения. Принятыми мерами гражданка была полностью изобличена в совершении указанного преступления.

Напомним, 15 сентября столичные активисты накрыли подпольный бордель, расположенный во дворе перинатального медцентра на Севастопольском проспекте, в котором находились женщины из Украины, Белоруссии.