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Дороги Москвы помоют шампунем перед наступлением зимы
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    Дороги Москвы помоют шампунем перед наступлением зимы

    12:50  29 Сентября 2017
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    Дороги Москвы помоют шампунем перед наступлением зимы

    Москва, 29 сентября. Дороги Москвы начнут готовить к зиме в эти выходные. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, магистрали, проезды во дворах и тротуары несколько раз помоют специальным шампунем.

    Для этого будут задействованы более пяти тысяч поливомоечных машин. К работам они приступят утром в субботу, 30 сентября, уточняет «Вечерняя Москва».

    Чиновник пояснил, что с помощью этого шампуня с дорожного покрытия улиц удалят масляные и мазутные пятна, следы от шин, а после этого дороги подготовят к противогололедной обработке. Эксперты полагают, что эти меры будут более эффективны, если проводить обработку чистого асфальта.  

    В помывке улиц будут участвовать не только машины, но также рабочие и дворники. Они почистят которые асфальт, тротуары, плитку вручную.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #дороги #шампунь
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