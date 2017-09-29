Москвич изнасиловал женщину, угрожая осколком бутылки

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Москва, 29 сентября. Житель Москвы избил и изнасиловал женщину, угрожая ей осколком стеклянной бутылки. Как стало известно, преступление произошло в минувшую среду на улице Фестивальная.

В полицию обратилась сама пострадавшая. По ее словам, мужчина нанес ей побои, изнасиловал, после чего скрылся.

Преступник был задержан в доме №9 по улице Фестивальная. Им оказался местный житель 1984 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело, передает РИАМО.

Напомним, ранее житель Кемеровской области напал на молодую девушку на аллее в Прокопьевске и изнасиловал ее.