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Москвич изнасиловал женщину, угрожая осколком бутылки
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    Москвич изнасиловал женщину, угрожая осколком бутылки

    12:12  29 Сентября 2017
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    Москвич изнасиловал женщину, угрожая осколком бутылки

    Москва, 29 сентября. Житель Москвы избил и изнасиловал женщину, угрожая ей осколком стеклянной бутылки. Как стало известно, преступление произошло в минувшую среду на улице Фестивальная.

    В полицию обратилась сама пострадавшая. По ее словам, мужчина нанес ей побои, изнасиловал, после чего скрылся. 

    Преступник был задержан в доме №9 по улице Фестивальная. Им оказался местный житель 1984 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело, передает РИАМО.

    Напомним, ранее житель Кемеровской области напал на молодую девушку на аллее в Прокопьевске и изнасиловал ее.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #изнасилование
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