Полиция объяснила, за что Навального задержали в Москве

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Москва, 29 сентября. Блогер Алексей Навальный задержан в Москве. По данным источника ФАН в столичном главке МВД, причиной задержания стали его призывы к участию в несанкционированном митинге. В настоящее время он доставлен в ОВД «Даниловский» для опроса.

Несанкционированный митинг блогер собирался провести сегодня в Нижнем Новгороде, на площади Маркина. Несмотря на то, что власти города не дали свое согласие на его проведение, блогер все равно не собирался его отменять.

В своем Instagram он написал, что полиция задержала его в подъезде дома, откуда он намеревался ехать на вокзал, а оттуда следовать в Нижний Новгород.

