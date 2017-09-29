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Темнокожие женщины обокрали посетителей сауны в Москве
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    Темнокожие женщины обокрали посетителей сауны в Москве

    10:48  29 Сентября 2017
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    Темнокожие женщины обокрали посетителей сауны в Москве

    Москва, 29 сентября. Две темнокожие женщины обокрали посетителей сауны на северо‐востоке столицы. Полиция устанавливает детали происшествия. 

    Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, в досуговом учреждении по улице Академика Королева, сообщает Телеканал 360.

    Ночью в заведение были вызваны полицейские. Прибывшие на место вызова стражи порядка выяснили, что сауна была сдана группе мужчин. К отдыхающим присоединились две темнокожие женщины. Примерно в 2 часа ночи завязался конфликт. Администратор сообщила, что скандал произошел после того, как одна из девушек якобы украла деньги у мужчин.

    Сейчас стражи порядка проводят проверку происшествия.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #кража #происшествие
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