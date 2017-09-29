Темнокожие женщины обокрали посетителей сауны в Москве

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Москва, 29 сентября. Две темнокожие женщины обокрали посетителей сауны на северо‐востоке столицы. Полиция устанавливает детали происшествия.

Инцидент произошел в четверг, 29 сентября, в досуговом учреждении по улице Академика Королева, сообщает Телеканал 360.

Ночью в заведение были вызваны полицейские. Прибывшие на место вызова стражи порядка выяснили, что сауна была сдана группе мужчин. К отдыхающим присоединились две темнокожие женщины. Примерно в 2 часа ночи завязался конфликт. Администратор сообщила, что скандал произошел после того, как одна из девушек якобы украла деньги у мужчин.

Сейчас стражи порядка проводят проверку происшествия.