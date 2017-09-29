Полиция Москвы разыскивает напавших на офис издания Lenta.ru

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Москва, 29 сентября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают напавших на редакцию интернет-издания Lenta.ru, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД РФ. Инцидент произошел в ночь на пятницу.

Как ранее сообщили представители издания, неизвестные устроили поджог в здании, расположенном на Варшавском шоссе в Москве. Кроме того, хулиганы разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику.

В сообщении полиции также отмечается, что один из злоумышленников бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, а потом скрылся в неизвестном направлении, передает телеканал «360».

К счастью, в результате никто не пострадал. В здании произошло незначительное возгорание.