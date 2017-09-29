В Росгидромете рассказали, стоит ли ожидать первого снега в выходные в Москве

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Москва, 29 сентября. В Росгидромете прокомментировали прогноз о первом снеге в Москве. Как пишет RT, со ссылкой на заместителя руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в ближайшие дни в Москве может выпасть снег.

По словам Цыганкова, первый снег – громко сказано. Он добавил, что понижение температуры продолжится в ближайшие дни. Температура ночью с субботы на воскресенье опустится до 2 °С. Также он подчеркнул, что ночью или утром москвичи смогут увидеть снег. По словам Цыганкова, «немного снежинок полетает».

В Росгидромете пока затрудняются сказать, когда в Москве можно ожидать снегопада.