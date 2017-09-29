Стала известна причина сбоя на серой ветке московского метро

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Москва, 29 сентября. Сбой на южном отрезке Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки произошел из-за скачка напряжения, сообщает пресс-служба московской подземки.

В 19.20 мск в четверг пресс-служба московского метро сообщила, что увеличены интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии по техническим причинам. Вскоре стало известно, что движение полностью остановлено от станции «Нагорная» до «Южной». Потом закрылись станции «Серпуховская» и «Нагорная».

Чуть позже в метро пояснили, что движение поездов «на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии остановлено из-за проблем с электроснабжением». Пассажиров попросили пользоваться другими видами транспорта.

#Мосметро: предварительная причина остановки движения-скачок напряжения и автоматическое включение системы защиты. — Московский транспорт (@DtRoad) September 28, 2017

«20.05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график», — сообщили позднее в пресс-службе подземки.

«Известия» опубликовали видео, на котором видны последствия сбоя в работе подземки.