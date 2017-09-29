Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Крупные криминальные паблики закрыли в Приморье
Общество
Стала известна причина сбоя на серой ветке московского метро
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна причина сбоя на серой ветке московского метро

    1:33  29 Сентября 2017
    57

    Стала известна причина сбоя на серой ветке московского метро

    Москва, 29 сентября. Сбой на южном отрезке Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки произошел из-за скачка напряжения, сообщает пресс-служба московской подземки.

    В 19.20 мск в четверг пресс-служба московского метро сообщила, что увеличены интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии по техническим причинам. Вскоре стало известно, что движение полностью остановлено от станции «Нагорная» до «Южной». Потом закрылись станции «Серпуховская» и «Нагорная».

    Чуть позже в метро пояснили, что движение поездов «на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии остановлено из-за проблем с электроснабжением». Пассажиров попросили пользоваться другими видами транспорта.

    «20.05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график», — сообщили позднее в пресс-службе подземки.

    «Известия» опубликовали видео, на котором видны последствия сбоя в работе подземки.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #москва #метро #транспорт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104484

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29537

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43272

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23726

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9037
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        121
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        847
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        328
        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        17:51   28 Сентября 2017
        806