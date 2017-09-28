Собянин обещал, что тепло в московских домах появится уже сегодня

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Москва, 28 сентября. Отопление в Москве будет включено в четверг вечером. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в эфире телеканала ТВЦ.

Он отметил, что обычно отопление включают, если на протяжении пяти суток температура за окном не поднимается выше восьми градусов. Пока что температура воздуха не достигла этого показателя, однако из-за большого числа жалоб со стороны москвичей Собянин распорядился начать отапливать дома с сегодняшнего дня.