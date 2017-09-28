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Происшествия
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Общество
Собянин обещал, что тепло в московских домах появится уже сегодня
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    Собянин обещал, что тепло в московских домах появится уже сегодня

    21:51  28 Сентября 2017
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    Собянин обещал, что тепло в московских домах появится уже сегодня

    Москва, 28 сентября. Отопление в Москве будет включено в четверг вечером. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в эфире телеканала ТВЦ.

    Он отметил, что обычно отопление включают, если на протяжении пяти суток температура за окном не поднимается выше восьми градусов. Пока что температура воздуха не достигла этого показателя, однако из-за большого числа жалоб со стороны москвичей Собянин распорядился начать отапливать дома с сегодняшнего дня.

    Собянин обещал, что тепло в московских домах появится уже сегодня

    «Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начали подключать жилой фонд Москвы», — отметил мэр Москвы.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #собянин #отопление #дома #веключение
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