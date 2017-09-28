В Москве эвакуировали «ГлавClub Green Concert»

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Москва, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы эвакуировали посетителей концертной площадки «ГлавClub Green Concert». Об этом сообщил корреспондент ФАН.

Инцидент произошел в районе улицы Орджоникидзе. Согласно предварительным данным, в полицию поступило анонимное сообщение о возможном «минировании» здания.

В результате было принято решение об эвакуации. При этом в клубе выступал рэпер Thomas Mraz.

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», 26 сентября в Москве был эвакуирован аквапарк «Мореон».