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В Москве эвакуировали «ГлавClub Green Concert»
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    В Москве эвакуировали «ГлавClub Green Concert»

    21:52  28 Сентября 2017
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    В Москве эвакуировали «ГлавClub Green Concert»

    Москва, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы эвакуировали посетителей концертной площадки «ГлавClub Green Concert». Об этом сообщил корреспондент ФАН.

    Инцидент произошел в районе улицы Орджоникидзе. Согласно предварительным данным, в полицию поступило анонимное сообщение о возможном «минировании» здания.

    В результате было принято решение об эвакуации. При этом в клубе выступал рэпер Thomas Mraz.

    Как ранее сообщало издание «Дни.ру», 26 сентября в Москве был эвакуирован аквапарк «Мореон».

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #клуб
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