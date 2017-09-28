Камеры с системой распознавания лиц заработали в Москве
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Москва, 28 сентября. Около 160 тысяч камер видеонаблюдения, которые установлены на территории российской столицы, были подключены к системе распознавания лиц. Об этом рассказал руководитель городского департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
Речь идет об одной из крупнейших в мире систем безопасности.
«Внедрение видеоаналитики является мощным драйвером повышения эффективности как частных, так и городских систем видеонаблюдения. У жителей города появился дополнительный уровень защиты», — указано в заявлении.
Ранее стало известно о том, что в Москве могут быть демонтированы базовые станции мобильных операторов.