Живописный мост в Москве закрыли после звонка о минировании

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Москва, 28 сентября. Полиция Москвы закрыла Живописный мост для пешеходов после анонимного звонка о минировании. Отметим, что автомобилям по-прежнему разрешено пересекать мост.

Как сообщает неназванный источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, на место уже прибыли кинологи с собаками для проведения обследования.

Отметим, что волна телефонных звонков с ложными сообщениями о минировании прокатилась по России в сентябре. Хулиганы обычно «минируют» крупные торговые центры, вокзалы, школы, ночные клубы и другие места большого скопления людей, что на время парализует их работу. Депутаты Госдумы уже выступили с предложением ужесточить наказание для телефонных террористов, поскольку создаваемые ими хаос и паника играют на руку настоящим экстремистам.