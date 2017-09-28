Больницу-призрак сносят в подмосковной Балашихе

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Балашиха, 28 сентября. Знаменитую больницу-призрак начали сносить в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг заявил глава города Сергей Юров.

«Начали снос недостроенного госпиталя КГБ. С середины 90-х годов прошлого века здание было полностью заброшено. Планируем полностью завершить снос к лету следующего года. На освободившейся площадке планируем строительство социальных объектов», — отметил он.

По словам чиновника, на освободившемся месте планируется построить школу на 1,1 тыс. мест и другие социальные объекты. Госпиталь КГБ начали строить еще в 80-х годах, однако, спустя десять лет, стройка была заморожена. С тех пор больница-призрак получила дурную славу, поскольку начала притягивать сектантов и преступников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».