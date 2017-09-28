Собянин рассказал, когда работающие москвичи смогут привить детей

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Москва, 28 сентября. Работающие в будни москвичи смогут привести детей на вакцинацию в выходные. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для тех, кто не может в будни. Сделать ребенку прививку или оформить справку можно в выходные: с 9 до 15 в любой детской поликлинике», — написал глава Города в Twitter.

Пройти вакцинацию можно будет в любом из 188 прививочных кабинетов столичных детских поликлиник. После прививки врач в течение получаса будет наблюдать за самочувствием пациента.

Как отметил глава департамента здравоохранения Москва Алексей Хрипун, среди детей вирусы распространяются быстрее.

«Только своевременная вакцинация является доказанным надежным средством предотвращения как гриппа, так и его опасных осложнений. Например, в прошлом году среди заболевших гриппом москвичей не было ни одного из тех, кто был вакцинирован, — цитирует Хрипуна «Вечерняя Москва».