В Москве пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню сердца

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Москва, 28 сентября. В российской столице 28 и 29 сентября пройдет ряд акций, приуроченных ко Всемирному дню сердца. Об этом сообщили в четверг представители городского департамента здравоохранения.

Как передает издание «Аргументы и факты», москвичи смогут в медицинских учреждениях бесплатно измерить давление, получить консультации у врачей-специалистов, а также узнать о важности регулярных профилактических осмотров.

Непосредственно детей может заинтересовать акция «Сердце для жизни!».

Ранее ученые рассказали о том, что стресс является одним из факторов, ведущих к повреждению стенок сердечно-сосудистой системы человека.