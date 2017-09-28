Восьмибалльные пробки парализовали движение в Москве

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Москва, 28 сентября. Пробки в центре Москвы в четверг вечером достигли восьми баллов. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сильнее всего дороги загружены на МКАД, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. На МКАД пробки тянутся от торгового центра «Вегас» до Выхино-Жулебино.

Стоят также Кремлевская, Москворецкая набережные, Рождественский бульвар и Тверская улица. Причиной затрудненности движения стали ДТП и дорожные работы. По состоянию на 20.00 пробки оцениваются в 7 баллов, а к 21.00 они снизятся до 5 баллов.