Власти Подмосковья отметили снижение смертности от сердечных заболеваний

В Избранное

Москва, 28 сентября. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области в январе — августе снизилась на 17,5%. Об этом в четверг заявила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

«Согласно данным Росстата, за январь-август 2017 года в Московской области показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила она.

Забралова подчеркнула, что в Московской области на сегодняшний день работают 22 центра по сосудистым заболеваниям, где можно оперативно получить медицинскую помощь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».