Единственный каршеринговый Ferrari в Москве попал в ДТП

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Москва, 28 сентября. Единственный в российской столице каршеринговый спорткар Ferrari попал в аварию. Об этом рассказали представители компании «Делимобиль».

Инцидент произошел на прошлой неделе на Космодамианской набережной. Как передает издание «Газета.Ru», клиент компании, который арендовал Ferrari F430 Spider, не справился с управлением и заехал на бордюр. В результате был поврежден бампер.

Ранее издание «Дни.ру» сообщило о том, что актер Егор Клинаев погиб в ДТП в Москве.