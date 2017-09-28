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Единственный каршеринговый Ferrari в Москве попал в ДТП
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    Единственный каршеринговый Ferrari в Москве попал в ДТП

    19:49  28 Сентября 2017
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    Единственный каршеринговый Ferrari в Москве попал в ДТП

    Москва, 28 сентября. Единственный в российской столице каршеринговый спорткар Ferrari попал в аварию. Об этом рассказали представители компании «Делимобиль».

    Инцидент произошел на прошлой неделе на Космодамианской набережной. Как передает издание «Газета.Ru», клиент компании, который арендовал Ferrari F430 Spider, не справился с управлением и заехал на бордюр. В результате был поврежден бампер.

    Ранее издание «Дни.ру» сообщило о том, что актер Егор Клинаев погиб в ДТП в Москве.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #дтп
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