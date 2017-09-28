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Общество
Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии в Москве
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    Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии в Москве

    18:23  28 Сентября 2017
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    Собянин предложил увеличить размер минимальной пенсии в Москве

    Москва, 28 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости повысить размер минимальной пенсии для жителей столицы. Об этом он сообщил на встрече с активистами ветеранской общественности.

    Мэр Москвы пояснил, что с учетом роста цен и инфляции, необходимо рассмотреть вопрос о повышении льгот для ветеранов, а также подумать о повышении уровня минимальной пенсии для пожилых людей.

    Собянин предложил повысить минимальный размер столичной пенсии, не дожидаясь увеличения федеральной пенсии, которое запланировано на 2018 год. Кроме того, мэр Москвы предложил создать рабочую группу с участием ветеранов, которая определит насколько необходимо поднять минимальный размер пенсии для жителей Москвы, передает «Свободная Пресса».

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #пенсии #собянин #льготы #ветераны
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