Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

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Москва, 28 сентября. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупреждает жителей столицы о скором появлении первого мокрого снега.

«Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки», — цитирует слова Макаровой агентство РИА Новости.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве уже достаточно низкая, особенно утром и ночью. Если при такой температуре выпадут осадки, то могут появиться первые снежинки, добавила она.

Макарова отметила, что бабье лето в столице уже завершилось, сейчас наступила пора золотой осени. Погоду на этой неделе будет контролировать антициклон.

Тем не менее, в будущем еще возможные периоды потепления, уверяет эксперт. По официальным прогнозам, в ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет средняя температура.