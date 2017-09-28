Вокзал у станции метро «Красногвардейская» оцеплен из-за угрозы взрыва

Москва, 28 сентября. Автовокзал у станции метро «Красногвардейская» в Москве оцеплен. Полиция проверяет сообщение о бесхозной сумке, сообщил представитель столичного ГУ МВД РФ.

«Сообщения об угрозе взрыва не было. К нам поступила информация об обнаружении бесхозной сумки. В настоящее время информация проверяется», — заявил сотрудник московского главка МВД.