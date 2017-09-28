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Вокзал у станции метро «Красногвардейская» оцеплен из-за угрозы взрыва
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    Вокзал у станции метро «Красногвардейская» оцеплен из-за угрозы взрыва

    16:28  28 Сентября 2017
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    Вокзал у станции метро «Красногвардейская» оцеплен из-за угрозы взрыва

    Москва, 28 сентября. Автовокзал у станции метро «Красногвардейская» в Москве оцеплен. Полиция проверяет сообщение о бесхозной сумке, сообщил представитель столичного ГУ МВД РФ.

    «Сообщения об угрозе взрыва не было. К нам поступила информация об обнаружении бесхозной сумки. В настоящее время информация проверяется», — заявил сотрудник московского главка МВД.

    Ранее появились сообщения, что автовокзал в Москве оцеплен из-за угрозы взрыва, сообщает РИАМО.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #москва #мвд #автовокзал #красногвардейская
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