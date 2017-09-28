Власти Москвы назвали среднюю зарплату врача в столице

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Москва, 28 сентября. Столичные власти оценили ежемесячную зарплату московских врачей в 110 тысяч рублей.

Средняя заработная плата врачей общей практики в столичных поликлиниках составляет около 110 тысяч рублей, заявил заместитель главы Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Чиновник отметил, что эта сумма сопоставима с зарплатами врачей общей практики в Западной Европе.

Именно поэтому, особо подчеркнул Печатников, пациенты вправе требовать от врача соответствующего отношения к себе, уровня знаний и умений, проявляемого на работе. «Газета.ру» сообщает, что врачи общей практики являются наиболее востребованными в системе здравоохранения Москвы.