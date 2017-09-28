Обгоревший труп нашли при тушении пожара в Подмосковье

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Москва, 28 сентября. Пожар на одном из складов с лакокрасочными материалами произошел в Московской области. Огонь не могли потушить в течение 10 часов.

По словам сотрудников пожарной службы, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Всего в операции было задействовано 60 человек и 15 единиц техники, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Во время ликвидации огня спасатели нашли труп с многочисленными ожогами.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о причине пожара не сообщается.