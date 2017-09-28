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Россия
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Происшествия
Обгоревший труп нашли при тушении пожара в Подмосковье
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    Обгоревший труп нашли при тушении пожара в Подмосковье

    14:30  28 Сентября 2017
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    Обгоревший труп нашли при тушении пожара в Подмосковье

    Москва, 28 сентября. Пожар на одном из складов с лакокрасочными материалами произошел в Московской области. Огонь не могли потушить в течение 10 часов.

    По словам сотрудников пожарной службы, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Всего в операции было задействовано 60 человек и 15 единиц техники, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Во время ликвидации огня спасатели нашли труп с многочисленными ожогами.

    В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о причине пожара не сообщается.

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    Автор: Дима Оленин
    #пожар #подмосковье
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