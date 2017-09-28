Заподозренный в наркоторговле мужчина сбил двух полицейских в Москве

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Москва, 28 сентября. Полиция в москвских Хамовниках задержала мужчину, который во время проверки попытался бежать от полицейских, едва не задавив своим автомобилем двоих из них.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, задержанный Алексей В., управлявший автомобилем Honda Accord, был остановлен на 3-й Фрунзенской улице в рамках оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». Мужчину подозревали в незаконном хранении наркотических средств.

Когда полицейские предложили ему заглушить двигатель, разблокировать двери и выйти из автомобиля, он попытался скрыться и начал движение. При рывке вперед автомобиль ударил одного из полицейских, который получил ушиб кисти. Затем правонарушитель начал двигаться назад и сбил второго сотрудника полиции. Второй полицейский пострадал сильнее, получив ушиб плеча и множественные резаные раны предплечья. Впрочем, далеко уйти нарушителю не удалось.

В отношении попытавшегося сбежать от полиции нарушителя возбуждено уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.