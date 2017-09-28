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Новости Сирии
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Общество
Семь социальных объектов «СУ-155» введены в эксплуатацию в Подмосковье
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    Семь социальных объектов «СУ-155» введены в эксплуатацию в Подмосковье

    13:56  28 Сентября 2017
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    Семь социальных объектов «СУ-155» введены в эксплуатацию в Подмосковье

    Москва, 28 сентября. Возведение семи социальных объектов компании-банкрота «СУ-155» подошло к окончанию в Подмосковье. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

    Отмечается, что в общей сложности у компании осталось 20 социальных недостроенных объектов, которым региональные власти нашли новых инвесторов. Речь идет о строительстве девяти детских садов, семи школьных учреждений, трех поликлиниках и одном оздоровительном комплексе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    По словам главы ведомства Сергея Пахомова, в настоящее время семь социальных объектов компании «СУ-155» на территории Московской области введены в эксплуатацию. 

    Как сообщала Газета.Ru, накануне проект модульных школ для Подмосковья презентовали на выставке. 

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    Автор: Дана Балан
    #подмосковье
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