Семь социальных объектов «СУ-155» введены в эксплуатацию в Подмосковье

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Москва, 28 сентября. Возведение семи социальных объектов компании-банкрота «СУ-155» подошло к окончанию в Подмосковье. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

Отмечается, что в общей сложности у компании осталось 20 социальных недостроенных объектов, которым региональные власти нашли новых инвесторов. Речь идет о строительстве девяти детских садов, семи школьных учреждений, трех поликлиниках и одном оздоровительном комплексе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства Сергея Пахомова, в настоящее время семь социальных объектов компании «СУ-155» на территории Московской области введены в эксплуатацию.

Как сообщала Газета.Ru, накануне проект модульных школ для Подмосковья презентовали на выставке.