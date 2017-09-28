Собянин рассказал о найденном в центре Москвы старинном кладе

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Москва, 28 сентября. Археологи обнаружили древний клад из 41 монеты первой половины XVII века на Нижней Радищевской улице в Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

По словам Собянина, ценный клад был обнаружен во время работ по благоустройству региона.

«Говорят, этих денег тогда хватило бы на серьезную покупку», — цитирует «Ридус» слова Собянина.

Монеты, закопанные глубоко в земле, сильно потемнели. Местность, где нашли необычный клад, раньше относилась к Земляному городу. Когда-то здесь проходил участок Болвановской дороги, которая соединяла Москву и Коломну.

Не исключено, что клад спрятал кто-то из умельцев, считает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.