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Московская пенсионерка пострадала от рук озабоченного «жениха»
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    Московская пенсионерка пострадала от рук озабоченного «жениха»

    13:31  28 Сентября 2017
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    Московская пенсионерка пострадала от рук озабоченного «жениха»

    Москва, 28 сентября. Жительница российской столицы пострадала от сексуальных домогательств сына своей подруги, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел 24 сентября. Пожилая москвичка встретилась со своей давней подругой во время похода в магазин за продуктами. Подруга была вместе с сыном, которого 56-летняя женщина никогда раньше не видела. Поболтав немного в магазине, компания решила пойти в гости к пенсионерке, чтобы отпраздновать неожиданную встречу. Предварительно они приобрели спиртное. Находясь в квартире пенсионерки, подруга начала сватать ей своего 37-летнего сына. Через некоторая время гостья ушла домой, а ее сын остался ночевать у хозяйки в отдельной комнате. Ночью пенсионерка неожиданно проснулась, когда почувствовала, как мужчина начал к ней приставать. Пожилая женщина еле отбилась от извращенца, выбежала из квартиры и спряталась до утра на лестничной клетке.

    На следующий день москвичка обратилась в правоохранительные органы. Полиция задержала мужчину по подозрению в домогательствах. По данному факту проводится проверка.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #домогательства
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