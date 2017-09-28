Самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за птицы в двигателе

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Москва, 28 сентября. Пассажирский самолет, вылетевший в Геную, вернулся обратно в аэропорт «Домодедово». Инцидент произошел 28 сентября.

По информации РЕН ТВ, в двигатель самолета попала птица.

Как стало известно, пассажирский авиалайнер успел подняться на высоту 800 метров, когда птица неожиданно попала в один из двигателей. Экипаж принял решение о возвращении обратно в аэропорт.

Отмечается, что все пассажиры этого рейса в итоге полетели резервным бортом.