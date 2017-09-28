Полиция задержала подмосковного телефонного террориста

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Москва, 28 сентября. Правоохранительные органы подмосковного Пушкино задержали подозреваемого в ложных телефонных угрозах о минировании жилых объектов, сообщили в региональном ГУ МВД.

Полиция задержала 31-летнего мужчину, который подозревается в угрозах о минировании. По словам спикера подмосковного силового ведомства Татьяны Петровой, злоумышленник позвонил в экстренные службы и сообщил о том, что подъезд одного из домов в Пушкино заминирован. На следующий день подозреваемый совершил второй звонок, пишет «Подмосковье 360».

В отработке сигнала были задействованы оперативные службы, кинологи, информация о бомбе не подтвердилась. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма, что карается лишением свободы до трех лет, пишет «Ридус».